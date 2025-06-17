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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den PFDK açıklaması: Resmi başvuruda bulunduk - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması: Resmi başvuruda bulunduk

        Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında TFF'ye resmi başvuruda bulunduğu açıkladı. İddiaların sahibi gazeteci Tahir Kum da, HT Spor'a bağlanarak detaylarını kamuoyuna anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:49
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        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
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        Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduğu açıkladı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

        Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

        Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        "FEDERASYON MUTLAKA AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

        Konuyla ilgili Tahir Kum, HT Spor'a bağlanarak haberle ilgili detayları aktardı. Kum, "Çok hassas bir içerik, kamuoyu şundan emin olsun ki bunların hepsi belgelidir. Bu duyum falan değil, kişiler arasında bir yazışma olduğu için bunu belge olarak yayınlayamıyorsunuz. Fenerbahçe de doğru olanı yapmış ve başvuruda bulunmuştur. Dün federasyon cephesinden duyulduktan sonra başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bütün disiplin kurulu üyelerini ve başkanı olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantı sonrası federasyon mutlaka bir açıklama yapacaktır." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Gazeteci Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları yayınlamıştı.

        İşte söz konusu haber:

        "Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

        "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

        "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

        En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

        Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."

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