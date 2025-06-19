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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Lucas Vazquez yalanlaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Lucas Vazquez yalanlaması!

        Fenerbahçeli yöneticiler, son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki İspanyol oyuncu Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:00
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        Fenerbahçe'den Lucas Vazquez yalanlaması!
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        Fenerbahçe yöneticileri Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 2. maçının devre arasında Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti.

        Yöneticiler, yakınlarında bulunan taraftarlara bu bilgiyi verirken Sarı-lacivertlilerin mutlu olacağı isimlerin geleceğini de ekledi.

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