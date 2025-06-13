Fenerbahçe'den Kyle Walker harekatı!
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Kyle Walker'la görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, aynı zamanda eski oyuncusu Kim Min-Jae için de nabız yokladığı kaydedildi.
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Fenerbahçe’de sağ bek transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Osayi ile yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim, rotayı İngiltere’ye kırdı.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Premier Lig devi Manchester City’nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker ile temaslar sürüyor.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan’a kiralanan İngiliz oyuncuyla yürütülen görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.
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Fenerbahçe'nin bu transferde çok istekli olduğu ve oyuncuyu kadroya katma ihtimalinin yükseldiği öğrenildi.
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Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle dikkat çeken 35 yaşındaki Walker, üçlü savunmada sağ stoper olarak da görev alabiliyor.
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Bu sezon toplam 34 maçta 2 bin 205 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 10 Haziran’da Senegal’e karşı oynanan milli maçta da 90 dakika sahada kaldı.
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Manchester City’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almaması ise Walker’ın takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.
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Fenerbahçe, bu transferi sonuçlandırarak savunma hattında önemli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.
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DİĞER HEDEF KIM MIN-JAE!
Fenerbahçe’nin savunma hattı için radarındaki bir diğer isim ise eski oyuncusu Kim Min-Jae.
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Güney Koreli savunmacıya Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler olduğu biliniyor.
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Ancak oyuncu şu aşamada Arabistan’a transfer olmaya sıcak bakmıyor.
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Sarı-lacivertliler, Kim’in durumunu yakından takip ediyor.