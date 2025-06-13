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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kyle Walker harekatı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Kyle Walker harekatı!

        Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin Kyle Walker'la görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, aynı zamanda eski oyuncusu Kim Min-Jae için de nabız yokladığı kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:58
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        • 1

          Fenerbahçe’de sağ bek transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Osayi ile yaptığı görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim, rotayı İngiltere’ye kırdı.

        • 3

          HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Premier Lig devi Manchester City’nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker ile temaslar sürüyor.

        • 4

          Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan’a kiralanan İngiliz oyuncuyla yürütülen görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor.

        • 5

          Fenerbahçe'nin bu transferde çok istekli olduğu ve oyuncuyu kadroya katma ihtimalinin yükseldiği öğrenildi.

        • 6

          Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle dikkat çeken 35 yaşındaki Walker, üçlü savunmada sağ stoper olarak da görev alabiliyor.

        • 7

          Bu sezon toplam 34 maçta 2 bin 205 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 10 Haziran’da Senegal’e karşı oynanan milli maçta da 90 dakika sahada kaldı.

        • 8

          Manchester City’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almaması ise Walker’ın takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.

        • 9

          Fenerbahçe, bu transferi sonuçlandırarak savunma hattında önemli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

        • 10

          DİĞER HEDEF KIM MIN-JAE!

          Fenerbahçe’nin savunma hattı için radarındaki bir diğer isim ise eski oyuncusu Kim Min-Jae.

        • 11

          Güney Koreli savunmacıya Suudi Arabistan kulüplerinden ciddi teklifler olduğu biliniyor.

        • 12

          Ancak oyuncu şu aşamada Arabistan’a transfer olmaya sıcak bakmıyor.

        • 13

          Sarı-lacivertliler, Kim’in durumunu yakından takip ediyor.

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