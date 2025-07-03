Fenerbahçe'den 'imza' açıklaması: Kontrol edilecek

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için toplanan imzalara dair açıklama yayımladı.

İşte Sarı-lacivertlilerin açıklaması:

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Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır.

Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir.

Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir.

KAMUOYUNA DUYURULUR



Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2025