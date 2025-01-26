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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

        Fenerbahçe, Galatasaray camiasının Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 01:54 Güncelleme: 26.01.2025 - 01:54
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        Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!
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        Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk ve teknik direktör Okan Buruk müsabaka sonrası konuşmuştu.

        Okan Buruk ve Metin Öztürk'ün açıklamasından sonra Fenerbahçe resmi sitesinden bir demeç yayınladı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.

        Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

        Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.

        Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz. Birleş, savaş, zafer bizim olacak.

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