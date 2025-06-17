Fenerbahçe'den Evann Guessand'a dev teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce gündemine aldığı Nice'in golcüsü Evann Guessand için Fransız kulübüne resmi teklifte bulundu. Sky Sports'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler dudak uçuklatan bir teklifle Nice'in kapısını çalarken, teknik direktör Jose Mourinho da Fildişi Sahilli forvetle zoom aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, forvet adaylarından Evann Guessand için Nice kulübünün kapısını çaldı.
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Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Fildişi Sahilli golcü için ilk teklifini Fransız ekibine iletti.
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Fenerbahçe'nin 25+5 milyon Euro şeklinde toplam 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu, ancak Nice'in bu teklifi reddettiği belirtildi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da 24 yaşındaki futbolcu ile Zoom uygulaması üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
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Fildişili Guessand ile Premier Lig'den Wolverhampton'ın da ilgilendiği ifade edildi.
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Nice altyapısından yetişen Evann Guessand, geçen sezon 42 maçta 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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