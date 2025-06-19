Fenerbahçe'den dev sponsorluk anlaşması!

Fenerbahçe, adidas ile futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısıyla imzalar atıldı. Toplantıya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı Dave Thomas, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat’ta katıldı.

REKLAM advertisement1 Yapılan anlaşmanın Türk spor tarihindeki en büyük bütçeli sponsorluk anlaşması olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile adidas’ın yana yana gelmesiyle beraberiz. Futbol, basketbol ve voleybol takımlarımız özel tasarımlarla yer alacak. Bu iş birliği ülkemiz adına ayrı bir önem taşıyor. adidas Türkiye’ye ilk kez 3 ayrı branşta Fenerbahçe ile güçlerini birleştiriyor. Bu Fenerbahçe’nin küresel rekabet gücünün en etkili yansımasıdır. Anlaşma Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasıdır. 1984 yılında başlayan birliktelik 2000 yılına kadar sürmüş bir aradan sonra 2004’te tekrar devam etmiş ve 2020 yılına kadar sürmüştür. Adidas, Fenerbahçe’nin en uzun süreli iş birliği yaptığı global firmadır. Yeni formalarımız 1 Temmuz’da önce stadyumdaki mağazalarda ve online mağazalarda olacak. 2 Temmuz’dan itibaren tüm Fenerium ve adidas mağazalarında olacak. Bu birlikteliğin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Fenerbahçe adidas’a, adidas da Fenerbahçe’ye şans getirecektir” ifadelerini kullandı.

HAKAN ATALAY: AYNI ANDA 3 FARKLI BRANŞTA FENERBAHÇE’Yİ DESTEKLİYORUZ 3 farklı branşta Fenerbahçe’ye destek verdiklerini belirten adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, “Bugün hem bizim için hem spor dünyası için heyecan verici anlaşma için buradayız. Spor giyimindeki başarımız çalışmalarımızın doğal bir yansıması. Bu alandaki gücümüzü çok özel birliktelikle güçlendiriyoruz. Fenerbahçe ile yeni bir yola giriyoruz. Bu benim için çok önemli. Sadece sponsorluk değil bugün burada spora yön veren güçlü 2 markanın ortak vizyonla bir araya gelişini kutluyoruz. En büyük spor kulübü ile adidas’ın hikayesi çok öncesine dayanıyor. Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Opet’in iş birliği hala devam ediyor. Sponsorluğu daha kapsamlı bir yere taşıyoruz. Çok yönlü ve başarılı güçlü etkisi olan takımı yeniden adidas’ta görmek gurur verici. Tasarımın kültürün ve tutkunun bir araya geldiği saha ve dışında yaşanan bir yolculuk. 2025-26 sezonu itibari ile 5 yıl daha branşlarda kadın, erkek altyapı ve tekerlekli sandalye takımı formaları ve ekipmanları adidas tarafından hazırlanacak. Adidas ve Fenerbahçe arasında en kapsamlı iş birliğinin heyecanını taşıyoruz. Aynı anda 3 farklı branşta Fenerbahçe’yi destekliyoruz. Antrenman ve saha dışı ekipmanlar ve tabi ki Efsane çubuklu forma çok önemli. Her detayda güçlü karakterler, Fenerbahçe’nin tarihi ve takım ruhundan ilham alan ürünlerimiz 1 Temmuz’dan sonra adidas.com’da, adidas mağazalarında, Fenerium.com ve Fenerium mağazalarında sizlerle buluşacak. Bu iş birliğini geleceği düşünerek kurguladık. Uzun vadede katkı sağlamak istiyoruz. Evet önümüzdeki 5 yıl boyunca efsane çubuklu bize emanet. 5 yıllık anlaşma imzaladık. Burada 2 markanın birbirine katacağı değer üzerine açıklama yapmak için bir araya geldik. Hem saha içinde hem dışında taraftarımızın giyeceği özel koleksiyonu ve ayakkabısı olacak. Hem renkleri hem kültürü taraftarla buluşturacağız. Sürecin en başından itibaren tüm ekiplerimizle tüm detayları tek tek çalışıyoruz. Oyuncuların en başarılı olması için en doğru ekipmanları üreterek başarılarını destekleyeceğiz. Her sezon devam edeceğiz. Taraftarımızın seveceği ekipmanlar devam edecek. Retro formalarımız kesinlikle olacak. Taraftarın günlük yaşamda giymekten mutluluk duyacağı ürünler olacak” diye konuştu.

ESİN GÜRAL ARGAT: FENERBAHÇE OLARAK YENİ BİR SAYFA AÇMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat ise, “Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni bir sayfa açmanın heyecanı içindeyiz. Yarım asırlık zaferlerimizi omuz omuza yaşadığımız adidas ile aynı hedefte buluşuyoruz. Bir yeniden kavuşma ve hedeflerin örtüştüğü yol birliğinin güçlenmesidir. Bugün imzalanan anlaşma futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan işbirliğidir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca formalarımız adidas tarafından hazırlanacak. Yalnız A takım değil diğer branşlarda bundan yararlanacak. Fenerbahçe her branşta aynı kalite ile sahada olacak. Taraftarımızın beklediği bu birlikteliği hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Camianın ruhunu yaşayan sahada fark yaratan formalar ortaya çıktı. Umuyorum ki bu formalar damga vuracak ve zaferlerin sembolü olacak. Ayrıca belirtmek isterim ki bu anlaşma Fenerbahçe’nin bu zamana kadar en kapsamlı iş birliğidir. İlk kez aynı anda 3 branşta ilk iş birliği olduğundan önem taşıyor. Sadece sportif değil ticari anlamda da önemli olacak. Global marka gücümüzü ve taraftar bağını güçlendiren adımdır. Adidas iş birliği ile dijital satışların yüzde 30’un üzerinde olacağını umuyoruz. Adidas’ın güçlü dijital ağı ile yurtdışındaki taraftarımıza kolayca ulaşacağız. Yeni formalarımız sadece sahada değil günlük yaşamda da stil olacağına inanıyoruz. Marka değerimiz uluslararası görünürlüğümüz taraftarlarımızla bağ konusunda güçlü olacaktır. Adidas ile olan bağımız global anlamda büyük bir önem taşıyor. Bu süreç uzun ve yorucu bir süreçti. Her hafta uzun mesailerle belli bir neticeye gelindi. Ön ödeme aldık. Belli satış adetlerinde anlaşma sağladık. Ortak yol haritamızı belirliyor olacağız. Bu güçlü bir iş birliği. Yaptığımız kontratlarımızın ötesine geçeceğiz. Biz Fenerium olarak taraftarımızı duymayı istiyoruz. Taraftarımızın ihtiyaçlarına yönelik tasarımları geliştirmek için çalışıyoruz, adidas ile geliştiriyoruz. Sadece futbol değil diğer branşlarda son derece önemli. Taraftarımızı anladığımız şekilde ürün geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.