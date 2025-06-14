Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı: Moise Kean ve Antony
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Moise Kean ile Manchester United'da kariyerini sürdüren Antony'i transfer listesine aldı.
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Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu.
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MOISE KEAN HAREKATI
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kariyerini sürdüren Moise Kean'ı listesine aldı.
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Ancak bu transferin oldukça zor olduğu belirtildi. Ayrıca İtalyan yıldızın 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin olduğu aktarıldı.
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EN-NESYRI GİDERSE...
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yi elden çıkarması halinde bu transferde gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
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Faslı yıldızı Suudi Arabistan ekiplerinin istediği bilinirken, F.Bahçe'nin istediği rakamın 35 milyon Euro olduğu kaydedildi.
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KİRALAMA İHTİMALİ: ANTONY
Fenerbahçe'nin ayrıca kanat bölgesini Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Antony'i ile güçlendirmek istediği ifade edildi.
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İngiliz ekibi kiralamaya sıcak bakarsa, sarı-lacivertliler Kırmızı Şeytanlar'la temasa geçecek.
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Moise Kean geçtiğimiz sezon 44 maçta 25 gol - 3 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 499 dakika sahada kaldı.
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Devre arasında Real Betis'e kiralanan Antony ise 26 maçta 9 gol - 5 asistlik katkı sağlayarak 2 bin 133 dakika forma giydi.
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