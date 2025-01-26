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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 2 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 2 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Lyon maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:30 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:30
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        Fenerbahçe'den 2 değişiklik!
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        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Edin Dzeko ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'e dahil etti.

        Göztepe karşısında kalede İrfan Can Eğribayat oynarken, savunma üçlüsünü Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymanski tercih edildi. Forvet arkasında Dusan Tadic'i görevlendiren Moruinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

        Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise forma bekledi.

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        MOURINHO TRİBÜNDE

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

        DIEGO CARLOS YEDEKLERDE

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli ekibin ilk kez bir maçında kadroda yer aldı. İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer edilen 31 yaşındaki stoper, Göztepe müsabakasına yedekler arasında başladı.

        İSMAİL YÜKSEK RİSKE EDİLMEDİ

        Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.

        YUSUF LİGDE İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı.

        Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyen İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.

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