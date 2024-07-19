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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 19.07 paylaşımı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 19.07 paylaşımı!

        Fenerbahçe, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle bir paylaşım ypatı ve taraftarlarına seslendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 00:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:40
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        Fenerbahçe'den 19.07 paylaşımı!
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        Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

        Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, 19.07! Bugün, seni sevenler için en anlamlı gün!'' sözlerinin altı çizildi.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        ''Bugün, 19.07!

        Bugün, seni sevenler için en anlamlı gün!

        Hiç sönmemek üzere yakılan Fener'in ışığı milyonları aydınlatıyor…

        İyi ki Fenerbahçe, Sonsuza Dek Fenerbahçe

        117 yıl önce kurulan bir futbol takımı ile başlayan hikâye, hiç sönmemek üzere yakılan Fener'in ışığı…

        Kuruluş değerlerinden sapmadan, ülkesinin ve milletinin benliğinde büyüyen;

        Bir futbol takımından, bir spor kulübünden daha fazlası olan Fenerbahçe'nin öyküsü.

        Köklerinden, tarihinden aldığı güçle, sahip olduğu eşsiz Atatürk sevgisiyle, nesilden nesile hayat bulan, evlada miras bir sevda…

        Kurulduğu günden bu yana, daima 'önce vatan' diyen,

        Yurdumuzun bağımsızlığı, devletimizin bekâsı uğruna şehitler veren,

        Yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran,

        Taraftarlarının her fırsatta 'Fenerbahçe Türkiye'dir, Türkiye Fenerbahçe'dir' diye haykırdığı nadide bir sevgi…

        İşgal kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin umuduyla ülkeyi aydınlatan Fenerimiz, 3 Temmuz Kumpasını tarihe gömdüğümüzde yanan Fener'le aynı:

        Değerlerine dokunulmaz, sınır tanımaz, geri adım atmaz, taviz vermez "Cumhuriyet Feneri!"

        Mücadele ettiği her branşta ülkemizin şanlı bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran,

        Yetiştirdiği binlerce sporcusu, gölgesinde kenetlenen milyonlarca taraftarıyla

        "Türkiye'nin göz bebeği, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü…"

        Ve bugün, seni sevenler için en anlamlı gün!

        Bugün, kalbini Sarı Lacivert renklere adayan milyonlarca taraftarın haykırıyor:

        Dünya Fenerbahçeliler Günümüz Kutlu Olsun!

        İyi ki Fenerbahçe, Sonsuza dek Fenerbahçe!''

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