Fenerbahçe'deki kritik Ali Koç ile Aziz Yıldırım zirvesinde neler konuşuldu?

Olağanüstü kongre atmosferine giren Fenerbahçe’de dün kritik bir görüşme gerçekleşti.

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Başkan Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın Altunizade'deki ofisinde gerçekleşen zirvede, kulüpteki son gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Yıldırım, olağanüstü kongrenin tarihi ve Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin başlattığı imza kampanyasıyla ilgili düşüncelerini ifade etti.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında kritik zirvede neler yaşandığını anlattı:

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"Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında herhangi bir olumsuz hava, negatif bir durum yoktu. Karşılıklı olarak fikirlerini paylaştılar. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a kongreyi Eylül ayına bırakmamasını önerdi. Hemen kongreye gitmesini, güven oyu alıp yoluna devam etmesini söyledi. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir an önce şampiyon olması gerektiği vurgusunu yaptı. "Çocuklar üzülüyor" dedi. Bu görüşmede, gerekirse diğer adaylarla da oturulup konuşulması gerektiğini ifade etti. Ali Koç da bu görüşmede kendi fikirlerini paylaştı. Final Four maçına gitti. Akşam önemli bir maçı olacak. Bu süreci değerlendiriyor ve Eylül ayı için alınmış bir kararı var."

NE OLMUŞTU? Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Eylül ayında seçimli genel kurula gideceğini açıklamıştı. FENERBAHÇE'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir." "AZİZ YILDIRIM'A GİDECEĞİM" Ali Koç geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuk olmuş ve eski başkan Aziz Yıldırım'la görüşeceğini ifade etmişti. Başkan Ali Koç, "Stat projesi çalmakla suçlanıyorum! Hakikaten Aziz Yıldırım yaptı, imkansızı başardı adam! 15 bin kişi eklemek ile Aziz Yıldırım'ın emeği değil demek kimin haddine? Nihat Özbağ'ın dediğini anlayamadım. Aziz Yıldırım üzüldüyse, gidip anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım. Muhatabım Aziz Başkan'dır, belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.



Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir… pic.twitter.com/LFPwFF4gYq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 22, 2025 NE OLMUŞTU? Fenerbahçe'nin ligde 2. olmasının ardından kulüp üyeleri, seçim yapılması için imza kampanyası başlatmıştı. Başkan Ali Koç, bunun üzerine Eylül ayında seçimli genel kurula gidileceğini ve seçimde aday olacağını duyurmuştu.