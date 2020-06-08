Gelecek sezon kadrosunu şekillendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin TFF'nin Riva'daki tesislerinde yaptığı kampa dahil edilmeyen Mauricio Isla'dan da ayrılık açıklaması geldi!

Sporx'te yer alan habere göre 2017'de Cagliari'den bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye gelen 31 yaşındaki Şilili oyuncu Mauricio Isla, yönetimle görüştüğünü ve biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Isla "Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim. Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidcek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı.