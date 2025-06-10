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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

        Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:12
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        Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu!
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        Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

        Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.

        Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.

        Kombine fiyatları şöyle:

        Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin

        Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400

        Kale arkası: 20 bin 500

        Öğrenci: 10 bin 750

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