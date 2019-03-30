Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe yeni sezona her anlamda iddialı ve programlı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni sezonda giyeceği formaların şimdiden hazır olduğu ve birçok Avrupa takımının yaptığı gibi bu sezonun son maçında yeni sezon formalarını giyme ihtimalinin olduğu öğrenildi.