Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor

TRT Spor'un haberine göre; Yönetim, Milan Skriniar ile yola devam etmeyi hedefliyor. Paris Saint Germain'in, Slovak oyuncunun bonservisi için istediği 20 milyon euroluk bedeli indirmesi bekleniyor. Oyuncuya da yıllık 7 milyon euro önermeyi planlayan Fenerbahçe, görüşmelere devam ediyor.