Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de 7 ismin sözleşmesi sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu isimlerin bir kısmıyla yollarını ayırmaya kararı alırken, bir kısmının da takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Fenerbahçe’de 7 futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Bu oyuncuların bir bölümünün takımda kalması için girişimler sürüyor.
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Sezon sonunda Serdar Aziz, Osayi Samuel, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Milan Skriniar'ın sözleşmesi sona eriyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Yönetim, Milan Skriniar ile yola devam etmeyi hedefliyor. Paris Saint Germain'in, Slovak oyuncunun bonservisi için istediği 20 milyon euroluk bedeli indirmesi bekleniyor. Oyuncuya da yıllık 7 milyon euro önermeyi planlayan Fenerbahçe, görüşmelere devam ediyor.
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Serdar Aziz, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Osayi Samuel’in durumu ise netlik kazanmadı.
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Yönetim, oyuncuya yeni bir teklif yaparak yanıtını bekleyecek. Filip Kostic’in ise takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.
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Yönetim, sezon içerisindeki tavırları dolayısıyla Allan Saint-Maximin konusunda kararsız. Fransız futbolcunun oyuna katkısını beğenen teknik heyet ve yöneticiler, Maximin ile bir görüşme daha yapacak. Böylece tecrübeli ismin Fenerbahçe’deki geleceği netlik kazanacak.
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