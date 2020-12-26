Üç futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Kovid-19 testlerinde, 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların izolasyon süreçlerine başlandığı vurgulanarak, "Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.