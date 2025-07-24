Fenerbahçe'de transfer zirvesi!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik patron Jose Mourinho Portekiz'de bir araya geldi. Ali Koç ve Mourinho'nun transfer toplantısında Devin Özek ve Berke Çelebi de yer aldı.
Portekiz'de Fenerbahçe'nin transfer zirvesi yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz kampında teknik direktör Jose Mourinho için bir araya geldi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Başkanımız Ali Y. Koç, Teknik Direktörümüz José Mourinho, Futbol Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı kapsamında Portekiz’de bir araya geldi.'' denildi.
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin dün Al-İttihad ile oynadığı hazırlık maçını tribünden takip etmişti.