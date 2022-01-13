Fenerbahçe'de rota belli

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil ise, "Sizin de dediğiniz gibi her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız." şeklinde konuşurken, Luiz Gustavo da "Hiç şüphe yok ki bu durumdan çıkmak ve sizin ne istediğinizi anlamak için elimizden geleni yapacağız ve takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.