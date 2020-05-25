Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif

Fenerbahçe'de Kovid-19 pozitif görülmedi! Sarı-lacivertlilerde bugün futbolcular ve personele yapılan testlerde tüm sonuçların negatif olduğu bildirildi.

Fenerbahçe, 26-31 Mayıs tarihleri arasında TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girecek.