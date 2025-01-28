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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oosterwolde müjdesi: Geri döndü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Oosterwolde müjdesi: Geri döndü!

        Süper Lig'de 9. hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden yaptığı paylaşımla geri döndüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:27
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          Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olmuş ve bu maçta Jayden Oosterwolde sakatlık yaşamıştı.

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          Operasyon geçiren ve tedavisini yurt dışında sürdüren Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye geri döndü.

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          23 yaşındaki futbolcunun tedavisine Türkiye'de devam edeceği öğrenilirken, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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          Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden paylaşım yapan Hollandalı oyuncu, "Geri döndüm" ifadelerini kullandı.

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          Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertliler adına 14 maçta sahada yer aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.

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