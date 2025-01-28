Fenerbahçe'de Oosterwolde müjdesi: Geri döndü!
Süper Lig'de 9. hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden yaptığı paylaşımla geri döndüğünü açıkladı.
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olmuş ve bu maçta Jayden Oosterwolde sakatlık yaşamıştı.
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Operasyon geçiren ve tedavisini yurt dışında sürdüren Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye geri döndü.
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23 yaşındaki futbolcunun tedavisine Türkiye'de devam edeceği öğrenilirken, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden paylaşım yapan Hollandalı oyuncu, "Geri döndüm" ifadelerini kullandı.
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Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertliler adına 14 maçta sahada yer aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.