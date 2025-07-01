Fenerbahçe'de Mustafa Sapmaz istifa etti!

Fenerbahçe'de Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz görevi bırakma kararı aldı.

Mustafa Sapmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla üstlendiğim ve yüksek bir gayretle sürdürdüğüm Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü görevimden ayrılma kararı aldım.

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Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Y. Koç’a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe’ye gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.