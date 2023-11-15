Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye iki talip birden!
Fenerbahçe'de gözden düşen Michy Batshuayi hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki yıldız forvete iki kulübün talip olduğu öne sürüldü.
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Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve fazla forma şansı bulamayan Michy Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.
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Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transferi son anda gerçekleşmeyen Belçikalı golcü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Belçika basınından Voetbal24'ün haberine göre; Belçika Ligi ekipleri Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Kadrolarına kaliteli bir forvet takviyesi yapmak isteyen iki kulübün de Batshuayi'yi transfer listesinin ilk sırasına aldıkları belirtildi.
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Fenerbahçe'nin, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 30 yaşındaki oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi.
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Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Batshuayi bu sezon 15 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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