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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Müldür sakatlandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Mert Müldür sakatlandı!

        Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:32
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        Fenerbahçe'de sakatlık!
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        Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır." denildi.

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