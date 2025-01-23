Fenerbahçe'de Mert Müldür sakatlandı!
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Giriş: 23.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:32
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır." denildi.
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