Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz. "