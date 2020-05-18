Fenerbahçe'de koronavirüs testi

Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ve idari heyet ile tesis görevlilerine koronavirüs testi yapıldı.

Sarı-lacivertlilerde futbol A takımı oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde KOVID-19 PCR testinden geçti. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programının belirleneceği bildirildi.