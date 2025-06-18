Fenerbahçe'de hücuma 5 aday: Favori Jonathan David!
Edin Dzeko'nun vedası sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Hücum hattına yıldız bir ismi katmak isteyen Sarı-lacivertliler birçok futbolcuyla temasta. Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David en güçlü aday konumunda bulunurken alternatif isimler ise Evann Guessand, Moise Kean, Antony ve Jon Duran. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Edin Dzeko’nun ayrılığı sonrası hücum hattında oluşan boşluğu doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon öncesinde gol yollarında sorun yaşamamak isteyen sarı-lacivertliler, yoğun bir transfer mesaisine girmiş durumda.
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Teknik heyetin raporu doğrultusunda oluşturulan geniş liste üzerinde çalışmalar sürerken, kulüp yönetimi bir yandan oyuncularla temasa geçiyor, diğer yandan mali şartları masaya yatırıyor.
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Gündemdeki isimler arasında dikkat çeken yıldızlar var. Nice forması giyen Evann Guessand, Fiorentina’dan Moise Kean, Manchester United’ın Brezilyalı oyuncusu Antony ve Al Nassr’dan Jhon Duran listede yer alan isimler arasında.
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Ancak Fenerbahçe’nin en ciddi şekilde ilgilendiği oyuncu Jonathan David. Lille ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Kanadalı golcü, şu an serbest durumda. Bu durum, sarı-lacivertli yönetimin elini güçlendiriyor.
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David için herhangi bir kulüple bonservis pazarlığı yapılması gerekmiyor. Bu avantajı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde önceliği Kanadalı yıldıza verdi.
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Oyuncunun yıllık 10 milyon euro maaş ve üç yıllık sözleşmenin yanı sıra 15 milyon euro imza parası istediği belirtiliyor.
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Genç yaşına rağmen 45 milyon euro piyasa değerine sahip olan golcünün bu beklentileri, piyasa koşullarına göre şaşırtıcı değil.
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Fenerbahçe, Jonathan David konusunda temaslarını sürdürüyor. Eğer bu transferde ilerleme sağlanamazsa, listedeki diğer isimlerle görüşmeler hız kazanacak.
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Özellikle Evann Guessand, bu alternatifler arasında öne çıkan oyuncu konumunda.
Yüksek maliyetler nedeniyle listedeki oyuncular açısından sarı lacivertliler için süreç zorlu görünse de, kulüp tüm senaryoları masada tutarak forvet transferini en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
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