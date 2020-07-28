Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bristol City'nin kanat oyuncusu Niclas Eliasson'u gündemine aldı. Bristolpost'un haberine göre; 24 yaşındaki oyuncuyu Lazio, Celtic ve Villareeal de istiyor. 24 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi bu sene bitse de kulübün tek taraflı uzatma opsiyonu bulunuyor.

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