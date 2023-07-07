Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Attila Szalai'ye Almanya'dan talip!
Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Macar stoper teklife sıcak bakarken, görüşmeler devam ediyor.
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından bir ayrılık daha yaşabilir.
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TRT Spor'un haberine göre; Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
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25 yaşındaki stoperin teklife sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
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Alman ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
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Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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Attila Szalai, geçen sezon Fenerbahçe'de 52 maçta sahaya çıkmış ve takımda en çok süre alan futbolcu olmuştu.
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25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
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Fenerbahçe'nin 2021 yılında kadrosuna kattığı Szalai'nin, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar sona eriyor.
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