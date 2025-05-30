Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor!

Özellikle sözleşmesi sona eren oyuncular ve kiralık isimler üzerinden şekillenen bu değişim, taraftarlar için de duygusal bir hafta sonunun habercisi...

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Kadıköy’de oynanacak Konyaspor karşılaşması, bazı oyuncular için Fenerbahçe kariyerinin son durağı olabilir.