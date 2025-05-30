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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor!

        Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de yaprak dökümü kapıda... Sezonun tamamlanmasıyla birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek sarı-lacivertlilerde, Konyaspor maçı birçok futbolcunun son karşılaşması olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:26
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        • 1

          Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi önemli bir kadro revizyonu kapıda. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca formalarını terleten birçok isme veda etmeye hazırlanıyor.

        • 2

          Özellikle sözleşmesi sona eren oyuncular ve kiralık isimler üzerinden şekillenen bu değişim, taraftarlar için de duygusal bir hafta sonunun habercisi...

          HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Kadıköy’de oynanacak Konyaspor karşılaşması, bazı oyuncular için Fenerbahçe kariyerinin son durağı olabilir.

        • 3

          4 İSİMLE YOL AYRIMI!

          Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Filip Kostic ve Bright Osayi-Samuel’in, bu maçla birlikte sarı-lacivertli formaya veda etmesi bekleniyor.

          Dzeko’nun adı Hırvat temsilcisi Hajduk Split ve İtalya ekiplerinden Como ile anılıyor.

          Bosna Hersekli golcü, sezonun son maçında forma giymesi durumunda Fenerbahçe'ye 100. maçına çıkarak veda edecek...

        • 4

          TADIC'LE AYRILIK KAPIDA

          Sırp futbolcu Tadic için de ayrılık kapıda... Tecrübeli oyuncuya eski kulüpleri Ajax ve Southampton’ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Bologna’nın ilgi gösterdiği öğrenildi.

          Bu takımların teklifleri sezon bitimiyle birlikte somutlaşabilir.

        • 5

          KOSTIC JUVENTUS'A DÖNÜYOR

          İtalya Serie A devi Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i geri çağırdı.

          İtalya basınında yer alan habere göre Sırp sol bek, Juventus formasıyla yaz aylarında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

        • 6

          OSAYI'YE ADA KANCASI

          Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in ise İngiltere’ye geri dönmesi en muhtemel senaryo.

          Premier Lig ve Championship kulüplerinin radarında olan Osayi-Samuel, sezonu tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

        • 7

          SKRINIAR BELİRSİZ

          Ara transfer döneminde PSG’den kiralanan Milan Skriniar’ın durumu ise halen netleşmedi.

          Fenerbahçe, Slovak savunmacıyı kadroda tutmak istese de, Fransız kulübünün yüksek bonservis talebi ve oyuncunun maaş beklentisi transferin önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor.

        • 8

          MAXIMIN'LE DEVAM EDİLMEYECEK

          Sezon başında Al-Ahli’den kiralanan Allan Saint-Maximin ise son haftalarda kadro planlamasında yer almıyor. Fransız oyuncunun, Konyaspor karşılaşmasında da teknik heyet tarafından kadroya dahil edilmesi beklenmiyor.

          Bu durum, Saint-Maximin’in de Fenerbahçe macerasının fiilen sona erdiği anlamına geliyor.

        • 9

          SON MAÇLARI OLACAK

          Bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe’de Konyaspor karşılaşması yalnızca bir sezonun değil, aynı zamanda birçok futbolcunun sarı-lacivertli forma altındaki son maçı olma özelliğini taşıyor.

        • 10
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