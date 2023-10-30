Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılına özel forma
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta; sarı-lacivertliler, sahaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı
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Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.
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Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı.
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Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.
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Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.
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Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.
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İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazandı.
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