Fenerbahçe, Beşiktaş zaferini taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş karşısında derbi galibiyetini 3-1'lik skorla elde etti ve kritik zaferi taraftarıyla kutladı
- 1
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olurken sahadan 3-1 galip ayrıldı.
- 2
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin ayağından geldi.
- 3
İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar sonrası 5 yılın ardından Dolmabahçe'ye gelen sarı-lacivertli taraftarlar maç boyu takımlarını destekledi.
-
- 4
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
- 5
Son düdükle birlikte orta alanda toplanan Fenerbahçeli futbolcular daha sonra taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek üçlü çektirdiler.
- 6
Galibiyeti doyasıya yaşayan futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti.
-
- 7
Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 40'a yükseltti.
- 8
İşte maç sonundan kareler...
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18