Fenerbahçe Beko’nun bayrakları köprüleri süsledi

EuroLeague ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanı sıra Basketbol Süper Ligi’nde de mutlu sona ulaşarak 3 kupalı bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın dev bayrakları lig şampiyonluğunun ardından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprülerine asıldı.

REKLAM advertisement1 Dev bayraklardan ilki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dalgalanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci bayrağı ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü süsledi. Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun ardından da dev bayraklar İstanbul Boğazı'nda 3 köprünün yanı sıra 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprülerinde de dalgalanmıştı.