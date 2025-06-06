Fenerbahçe Beko’dan Sertaç Şanlı açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı'nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

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