Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u yenerek geçtiğimiz senenin rövanşını almak için parkeye çıkacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz sezon dörtlü finalde Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupaya uzanan taraf olmuştu. Peki, "Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ? EuroLeague Final-Four maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...