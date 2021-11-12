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Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı maçı için nefesler tutuldu. Euroleague şampiyonluk favorilerinden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu 9. maçında bu akşam Olimpia Milano karşısında galibiyet arıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

12.11.2021 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı hangi kanalda? Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

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