2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.