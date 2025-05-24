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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Avrupa'da ikinci şampiyonluk için parkeye çıkacak

        Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'yı temsil eden Monaco'yla karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:17
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        • 1

          Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'yı temsil eden Monaco'yla karşılaşacak.

          Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 2

          Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.

        • 3

          Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.

          Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

        • 4

          Monaco'nun ilk finali

          Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.

          Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.

          Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı.

          Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

        • 5

          JASIKEVICIUS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

          Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Final Four organizasyonlarındaki şansızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Final Four'daki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.

          49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Final Four organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.

        • 6

          Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini sonlandırmak istiyor.

          Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, 4. kez yer aldığı bu organizasyonda daha önce kupa sevinci yaşayamadı.

          Mike James, bu sezon 40 maçın tamamına ilk 5'te başlarken, yarı finalde Olympiakos karşısında 17 sayı, 7 asist ve 7 ribaundla maçın MVP'si oldu.

          Vassilis Spanoulis yönetimindeki Monaco'nun kadrosuna Nick Calathes, Elie Okobo, Jordan Loyd, Daniel Theis gibi önemli yıldızlar da yer alıyor.

          Monaco'nun kadrosunda şu isimler bulunuyor:

          Oyun kurucu: Elie Okobo, Jordan Loyd, Terry Tarper, Matthew Strazel, Nick Calathes, Mike James

          Forvet: Jaron Blossomgame, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Vitto Brown

          Pivot: Georgios Papagiannis, Daniel Theis, Petr Cornelie, Mam Jaiteh, Donatas Matiejunas.

        • 7
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