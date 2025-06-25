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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seriyi 4-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:36
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        • 1

          Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 84-68 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin beşinci müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.

        • 2

          Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.

          Ardından sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldı.

        • 3

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na verdi.

          Deneyimli oyuncu, büyük bir jeste imza atarak Marko Guduric'i yanına çağırdı ve kupayı iki oyuncu beraber havaya kaldırdı.

          Melih ile Guduric'in kupayı kaldırmasının ardından sarı-lacivertli basketbolcular ile taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

        • 4

          - Final serisinin MVP'si Birch

          Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Khem Birch kazandı.

          Kanadalı pivot, final serisinde yapılan 5 maçta 11,2 sayı ortalamasıyla oynadı.

        • 5

          - Gherardini ile Guduric'e veda

          Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu danışmanı Maurizio Gherardini ile Sırp basketbolcu Marko Guduric'e veda edildi.

          Kupa töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Gherardini ile Guduric'e forma verdi.

        • 6

          2014'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, yaptığı açıklamada, "En derin kalbimle teşekkür ederim. Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak. Bu inanılmaz kulübe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

          2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric ise, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener." diye konuştu.

        • 7

          Marko Guduric, eşi ve çocuklarıyla taraftarı selamladı. Fenerbahçe taraftarı da Sırp oyuncuya tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde veda etti.

        • 8

          - Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu elde etti

          Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

          İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.

        • 9

          - Sezonu 3 kupayla tamamladı

          Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 3 şampiyonluk elde etti.

          Türkiye Kupası finali ile Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya üstünlük kurarak mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde ise Fransa temsilcisi Monaco'yu mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

          Fenerbahçe Beko, 2014-2015'ten bu yana Avrupa basketbolunda aynı sezonda Avrupa (Bir numaralı organizasyon), lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ilk takım oldu.

          İspanya ekibi Real Madrid, 2014-2015 sezonunda THY Avrupa Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak bu başarıya imza atmıştı.

        • 10

          - 84 maçta 67 galibiyet

          Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 84 karşılaşmanın 67'sini kazandı.

          Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 41, THY Avrupa Ligi'nde 39, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

          Bu müsabakalarda 67 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, yüzde 79,7 galibiyet oranı yakaladı.

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