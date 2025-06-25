Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!

2014'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, yaptığı açıklamada, "En derin kalbimle teşekkür ederim. Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak. Bu inanılmaz kulübe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric ise, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener." diye konuştu.