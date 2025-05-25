Fenerbahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!

JASIKEVICIUS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Final Four organizasyonlarındaki şanssızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Final Four'daki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.

49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Final Four organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.