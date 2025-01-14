Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk oluyor

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.