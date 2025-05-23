Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u geçerek EuroLeague final biletini kaptı. 82-76’lık galibiyetle Avrupa’nın en büyük sahnesinde bir kez daha yerini alan sarı-lacivertliler, gözünü ikinci şampiyonluğa dikti. Basketbolseverlerin merakla beklediği finalde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos ile Monaco arasındaki mücadele ile belli oldu. İşte merak edilenler...