Fenerbahçe Beko deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u yendi!

Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars sezonunda 16’ıncı haftasında lider Fenerbahçe, Onvo Büyükçekmece Basketbol’a konuk olduğu karşılaşmadan 78-73 galip ayrıldı.

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Maça hızlı başlayan Büyükçekmece Basketbol, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı. 2’nci periyotta rakibine oranla daha fazla sayı üreten ev sahibi takım maçın ilk yarısından da 40-31 önde ayrıldı. İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertiler 3’üncü periyodun ortalarında öne geçmeyi başarsa da periyot 52-52 berabere tamamlandı. Son dakikasına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan son periyotta gülen taraf Fenerbahçe oldu ve konuk ekip maçtan 78-73 galip ayrılmayı başardı.

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Karşılaşmanın en skorer isimleri 21’er sayıyla ev sahibi takımdan Anthony Starks ve konuk ekipten Nigel Hayes olurken, bu sonuçla ligde tek mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 15’inci galibiyetini alarak 31 puanla liderliğini sürdürdü.