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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması

        Fenerbahçe Beko forması giyen Dyshawn Pierre'nin sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 23:34 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:34
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        Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe Beko'ya Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Dyshawn Pierre, 29 Kasım Cuma günü (dün) oynanan Emporio Armani Milano karşılaşmasında sağ baldır bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

        Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

        Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

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