Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması
Fenerbahçe Beko forması giyen Dyshawn Pierre'nin sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi.
Fenerbahçe Beko'ya Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Dyshawn Pierre, 29 Kasım Cuma günü (dün) oynanan Emporio Armani Milano karşılaşmasında sağ baldır bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."