Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi Phoenix Suns!
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ve 2025 EuroLeague finaller MVP'si Nigel Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suns ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe Beko forması ile hem 2025 EuroLeague zaferi yaşayan hem de EuroLeague Finaller MVP'si olan Nigel Hayes-Davis'in yeni durağı belli oldu.
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ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'nin yıldız oyuncusu Amerika'ya ve NBA'e geri dönüyor.
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Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edecek.
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2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Amerikalı yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı.
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