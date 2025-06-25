Kupa sahibini buluyor! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşıyor. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, Fenerbahçe Beko'nun rakibine karşı 3-1 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe Beko'nun ezeli rakibini yenmesi durumunda şampiyon olacağı maçta, Beşiktaş Fibabanka galip gelirse seri uzayacak. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka basket maç saati...
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka basket maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Beşiktaş Fibabanka'yı yenmesi durumunda, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. şampiyonluğunu elde edecek. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko, 91-87 skorla kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'ı ağırlıyor. Karşılaşma 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
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FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka Bein Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak.
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ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.
Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından yarın kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
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Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.
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Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.
Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
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