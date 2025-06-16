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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi başlıyor! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi başlıyor!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak ilk maçla başlayacak. Ezeli rakipler 2017'den sonra ikinci kez finalde karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:01
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        Basketbolda final serisi başlıyor!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

        FENERBAHÇE 22. KEZ FİNAL OYNAYACAK

        2024-2025 sezonunda THY Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu haftaki final serisiyle birlikte 22. kez finallerde yer alacak. Kanarya, ligde 11 şampiyonluğun yanı sıra 10 kez de ikincilik yaşadı. Fenerbahçe, pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 dışında son 10 sezonda 8. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe, bu süreçte oynadığı finallerin 5'inde şampiyonluğa ulaştı. Jasikevicius'un öğrencileri son şampiyonluğunu geçtiğimiz yıl A. Efes karşısında elde etti.

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        BEŞİKTAŞ, ALIMPIJEVIC İLE ÇIKIŞ YAKALADI

        Haziran 2023'te Beşiktaş'ın başantrenörü olan Dusan Alimpijevic, ilk sezonunda siyah-beyazlılarla mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı. Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ise özellikle ligin 2. yarısında elde ettiği 14 maçlık galibiyet serisiyle normal sezonu 2. tamamladı. Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Beşiktaş, finalde Fenerbahçe'ye 104-81'lik skorla kaybetti. Sırp teknik adam, ligde de takımının finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

        İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

        THY Euroleague'in yanı sıra Süper Lig'de de başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, 21'i üst üste olmak üzere normal sezonu 27 galibiyet, 3 mağlubiyetle lider tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 2-1'lik seriyle geçen sarı-lacivertliler, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti. Kanarya, rakibine maç vermeden seriyi 3-0'la noktaladı ve ilk finalist olarak adını yazdırdı.

        Beşiktaş ise play-off çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar ilk 2 müsabakayı kazanarak yarı finale yükseldi. Bu turda son finalist A. Efes ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, evindeki ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Rakibinin sahasındaki mücadelelerde de aynı sonuçları alan Alimpijevic'in öğrencileri, seriyi Akatlar'a taşıdı. Son müsabakada 82-75'lik skorla parkeden galip ayrılan Beşiktaş, finale yükselen taraf oldu.

        Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 13.68, siyah-beyazlılar da ise Jonah Mathews 15.03 sayı ortalamasıyla ön plana çıkıyor.

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        EZELİ RAKİPLER 8 YIL SONRA FİNALDE

        İki ekip 8 yıl sonra Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelecek. İlk olarak 2016-2017 sezonu play-off final serisinde eşleşen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler oldu. Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, seriyi 4-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, ligde son şampiyonluğuna 2012 yılında ulaştı.

        Play-off final serisinde program şöyle:

        17 Haziran Salı

        20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

        19 Haziran Perşembe

        20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

        21 Haziran Cumartesi

        20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

        23 Haziran Pazartesi

        20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

        Gerekmesi halinde oynanacak maçlar:

        25 Haziran Çarşamba

        20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

        27 Haziran Cuma

        20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

        29 Haziran Pazar

        20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

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