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        1
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? FB Asvel maçı biletleri ne kadar ve kaç TL? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında köklü Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Bu sezon sahasında oynadığı 2 maçı da kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, evindeki serisini sürdürmek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:45
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        • 1

          Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe, bu akşam Asvel karşısında galibiyet arıyor. Söz konusu maçın saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarına dair bilgileri derledik...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

          Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil

          Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil

          Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil

          Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil

          Localar: ₺1400

          346 (Açık Loca): ₺1650 yemek dahil

          Kategori 1: ₺900

          Sky Lounge: ₺650

          Kategori 2: ₺750

          Kategori 3: ₺650

          Kategori 4: ₺550

          Kategori 5: ₺350

          Kategori 6: ₺250

          Kat 7 – 150 TL

          Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL

          Öğrenci tribünü (üst kat) - 80 TL

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

          Nick Calathes - Oyun Kurucu

          Raul Neto Oyun Kurucu

          Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

          Yam Madar - Oyun Kurucu

          Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

          Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

          Şehmus Hazer - Şutör Gard

          Tyler Dorsey - Şutör Gard

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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