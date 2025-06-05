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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 93 - Bahçeşehir Koleji: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 93 - Bahçeşehir Koleji: 76 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetin ardından seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:42 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:42
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        F.Bahçe seride öne geçti!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 7 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        İki takımın da boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe Beko, 20-14 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 14'e çıkardı: 36-22. Periyodun son bölümünde toparlanan Bahçeşehir Koleji, farkı 6 sayıya indirdi ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 42-36 üstünlüğüyle gidildi.

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        Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu 6 isabetle 20 sayılık (70-50) fark yakalayan sarı-lacivertli takım, son bölüme 70-54 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 7'ye indirdi: 72-65. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, son dakikalarda Zagars'ın da sağladığı skor katkısıyla sahadan 93-76 galip ayrıldı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Ozorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        Fenerbahçe Beko: Zagars 14, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 10, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, McCollum, Metecan Birsen 5, Birch 2, Melli 8, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 3, Hamza Mestoğlu

        Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 8, Smith 2, Bouteille 2, Cavanaugh 8, Odiase 16, Furkan Korkmaz 6, Şehmus Hazer 10, Ponitka, Simonovic 12, Furkan Haltalı 6, Massinburg 6, Göktuğ Baş

        1. Periyot: 20-14

        Devre: 42-36

        3. Periyot: 70-54

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