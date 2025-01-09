Fenerbahçe Beko: 90 - ALBA Berlin: 73 | MAÇ SONUCU

Sarı-lacivertliler, ilk periyotta etkili performans gösteren Sertaç Şanlı'nın 7. dakikadaki 3 sayılık isabetiyle 7-0'lık seri yakaladı (13-7). Konuk ekip ise rakibine pota altından basketlerle cevap vermeye çalıştı ve karşılaşmanın ilk çeyreği 16-11 sona erdi.

Konuk ekip, üçüncü çeyrekte dış atışlardan bulduğu isabetlerle aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko da rakibine Nigel Hayes-Davis'in 3 sayılık basketleriyle cevap verdi. ALBA Berlin, periyodun son saniyesinde Martin Hermannsson'un pota altından basketiyle farkı 1'e indirdi ve son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 61-60 üstünlüğüyle gidildi.

Maçın ikinci çeyreğinde tempoyu artıran ALBA Berlin, 13. dakikada Malte Delow'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla 5-0'lık seri yakaladı (21-18). Hücumdaki başarılı performansını sürdüren konuk ekip, 18. dakikada Matt Thomas'ın 3 sayılık basketiyle durumu beraberliğe getirdi: 30-30. Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-34 önde girdi.

ALBA Berlin, son periyodun ilk dakikasında Martin Hermannsson'un 2 sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçti (61-62). Fenerbahçe Beko da 6 saniye sonra Marko Guduric'in 3 sayılık basketiyle durumu 64-62'ye getirdi. Bu dakikadan sonra taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic, Sertaç Şanlı ve Marko Guduric'in performanslarıyla rakibine üstünlük kurdu ve maçtan 90-73 galip ayrıldı.