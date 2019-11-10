10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Beko: 84 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80
Salon: Ülker
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak
Fenerbahçe Beko: Westermann 8, Melih Mahmutoğlu 3, Kalinic 14, Lauvergne 10, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 18, İsmet Akpınar 15, McKissic 12, Burak Can Yıldızlı, Samet Geyik, Gotcher 3, Ömer Utku Al, Mc Adoo 24, Oğuz Savaş, Durisic 8
1. Çeyrek: 20-17
Devre: 36-38
3. Çeyrek: 52-58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-80 yendi.
Karşılaşmaya pota altını iyi kullanarak başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 13-4. Thedore'un etkili oyunuyla siyah-beyazlılar farkı indirmesine rağmen, Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, dış şutlarda çok düşük yüzdeyle hücum eden rakibi karşısında 11. dakikada 22-20 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alandan sayılar üretti ve 25. dakikada skora denge geldi: 45-45. İyi savunma yapan ve hücumlardan boş dönmeyen Beşiktaş Sompo Sigorta, 27. dakikada farkı 6'ya (52-46) çıkardı. Siyah-beyazlılar, İsmet Akpınar'ın dış şutlardan bulduğu basketlerle final periyoduna 58-52 önde girdi.
Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, maça 34. dakikada dengeyi getirdi: 65-65. Kalinic'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada öne geçen (68-65) Fenerbahçe Beko'ya, potaya giderek basketlerle cevap veren Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime 1 dakika 46 saniye kala 75-74'lük skorla üstünlüğü tekrar eline geçirdi. Serbest atış çizgisine giderek üst üste 6 sayı bulan Fenerbahçe Beko, bitime 50 saniye kala 80-75 üstünlük sağladı. Hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Beşiktaş Sompo Sigorta, son 24 saniyede farkı 1'e (80-79) indirdi. Taktik faullerde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-80 galip ayrıldı.
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