Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Başkan Koç'un açıklamaları şöyle:
"PANİK OLACAK DURUM YOK"
"Panik olacak bir durum yok, ben takımıma ve hocama çok çok inanıyorum. Yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Üzüldük, 3 puan almak isterdik ama olmadı. Sağlık olsun. Savaşan, mücadele eden ve formanın hakkını verecek bir bir takım için söz vermiştim. Şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım bir noktaya hızla geldik. İnşallah bunu hızlandırarak devam ettirebiliriz."
"TFF, MHK VE KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN SES ÇIKARMASI LAZIM"
"Maçın skoru hakkında söylemiyorum, TFF'nin, MHK'nin, Kulüpler Birliği'nin bir ses çıkartması lazım. Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerek diye düşünüyorum"
"Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik, oyun çok açıktı. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız lazım. Sivasspor maçı 45 dakika oynanmış, 12 dakika maç durmuş, 7 dakika uzatma verdiler. Bu, futbolun marka değerine zarar veren bir olgu."
"TFF'yle neyi konuşsak haklısınız diyorlar ama bir şey değişmiyor."
"Çok şükür bugün hakemlik bir şey olmadı. Hakemler de doğal olarak yorulur. Yorgunluk, karar reflekslerini ve odaklanmayı etkileyebilir."
"SAHA HAKEMLERİ VE VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI"
"Saha hakemleri ve VAR hakemleri ayrı olmalı."
"BU BİLİNÇLİ BİR ŞEY"
"Daha hiçbir şey kötü değilken başladı... Bu bilinçli başlamış bir şey. Çoğunlukla troll hesaplar görüyorsunuz, bu tamamen tribünlere ve bizi yıpratmaya yönelik hareketler. Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup, kongre uman bir kadro var."
"BAŞAKŞEHİR NET BİR GALİBİYET ALDI"
"Başakşehir'i kutlarım. Net ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde şanssızlıkları dönecekti, bize rastladı. Biz de bir yerde kötü bir maç çıkartacaktık, o da bugüne rastladı. Perşembe akşamı Frankfurt'ta zor bir maç oynadık, iyi de oynadık. Frankfurt'ta hem fiziken hem de duygusal olarak yıpranma ve boşalma oldu."
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